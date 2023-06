Bari, in via Sparano lunghe code per il nuovo Swatch

In tanti, sin dalle prime ore di questa mattina, si sono riversati in via Sparano nel tentativo di accaparrarsi un posto per non farsi sfuggire il nuovo Swatch.

Proprio nelle scorse ore, l’azienda, aveva inserito il capoluogo pugliese tra le città in cui sarebbe stato possibile acquistare il nuovo modello in commercio in edizione limitata.

All’esterno del negozio, ci sono moltissime persone in fila da ore, tra loro anche anziani e bambini. Lo segnalano alcuni residenti ironizzando sul web: “Quando decidi di comprarti uno Swatch, ma hai scelto il giorno sbagliato”.

Foto Facebook