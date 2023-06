Bari, ricorda Tommaso Fiore a 50 anni dalla sua morte

Domenica 4 giugno, alle ore 10, il sindaco Antonio Decaro deporrà, unitamente ai rappresentanti dell’amministrazione comunale di Altamura, una corona di fiori presso il tumulo di Tommaso Fiore nel cimitero monumentale di Bari (Sezione 6 A). L’iniziativa rientra nel fitto programma di manifestazioni organizzate dal Comitato tecnico scientifico “Tommaso Fiore” e dal Comitato “Fiore 50” di Altamura per celebrare l’intellettuale, scrittore e uomo politico altamurano, strenuo oppositore del fascismo, a 50 anni dalla morte. Per l’occasione a quanti sono interessati a seguire la cerimonia sarà garantito un servizio di accompagnamento dall’ingresso monumentale della necropoli alla sezione in cui è ubicato il tumulo.