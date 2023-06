Bufera a Taranto, il sindaco revoca la delega a 7 assessori su 9

Il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci (Pd) ha revocato la delega a sette assessori su nove al termine di una verifica politica interna alla maggioranza e alle audizioni di tutti i partiti della coalizione che lo hanno sostenuto alle amministrative del 2022. Restano in carica, al momento con deleghe immutate, i soli assessori di diretta espressione dello stesso sindaco, Fabrizio Manzulli e Mattia Giorno.

“Il capo dell’amministrazione comunale ionica – si legge in una nota di palazzo di città – ha avviato una fase di profonda rivisitazione degli organismi e degli equilibri di governo. Nelle prossime settimane ci sarà modo di interloquire con i gruppi consiliari per raccogliere utili spunti alla ricostituzione della giunta comunale e degli altri contenitori amministrativi. Nel frattempo, il sindaco ha confermato la volontà di allargare la componente tecnica a garanzia dei dossier e delle scadenze di una certa rilevanza per la città”. Questo, conclude il comunicato, “nella considerazione che la fase delicata e di lavoro intenso, che l’ente civico e la nostra città stanno affrontando, impongano di ripartire da un concreto e convinto spirito di servizio nei confronti della comunità e dei suoi interessi”.