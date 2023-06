Da Bari in Emilia: in missione 10 agenti della polizia locale

Il Comune di Bari contribuisce agli aiuti per l’Emilia Romagna. In seguito alla nota del Dipartimento Protezione Civile di Roma Capitale il Comune di Bari ha predisposto l’invio dei primi 10 agenti della polizia locale nella provincia di Forlì – Cesena per aiutare i comuni colpiti dall’alluvione. La missione avrà una durata complessiva di 6 settimane articolata in turni di almeno cinque giorni. Il primo gruppo partirà già domenica 4 giugno. La giunta ha dato l’ok al trasferimento, prevedendo una spesa per prestazioni di lavoro straordinario del personale, pari a 50mila euro.