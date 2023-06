Giornata mondiale bici, Decaro: “Mantiene in forma e non inquina”

“In questi anni nelle nostre città abbiamo cercato di incrementare l’utilizzo delle due ruote, mezzo ecologico che non inquina, fa risparmiare dal punto di vista economico senza contare che aiuta a tenersi in forma”. Sono le parole del sindaco di Bari e presidente dell’Anci Antonio Decaro , in occasione della pubblicazione dello speciale online sul sito dell’Anci dedicato alla Giornata Mondiale della Bicicletta istituita nel 2018 dalle Nazioni Unite che si celebra ogni anno il 3 giugno.

” I Comuni – ha proseguito Decaro – si sono messi anche in competizione tra di loro replicando buone pratiche: siamo passati dalla realizzazione delle infrastrutture ciclabili, dai percorsi legati alla ciclabilità, agli incentivi legati all’acquisto e all’utilizzo delle biciclette, in particolare nello spostamento casa-lavoro e casa-scuola. Tutte iniziative che aiuteranno le nostre comunità a inquinare di meno, a vivere e respirare meglio” – ha evidenziato.

Lo speciale, in particolare, raccoglie le esperienze di Comuni medi e piccoli come Treviso con la testimonianza del sindaco Mario Conte, di Nuoro, Andrea Soddu, di Vaglio, in provincia di Potenza, con il neosindaco Francesco Santopietro e di Bra, in provincia di Cuneo, con il sindaco Giovanni Fogliato. Il focus dell’Anci dà spazio anche al mondo del ciclismo con l’ex campione Francesco Moser, al Giro-E con l’intervista al direttore Roberto Salvador. E all’esperienza dell’Urban Award ideato da Ludovica Casellati direttrice di Viaggiinbici.com, premio assegnato ai Comuni che si sono distinti per progetti volti a incrementare l’utilizzo della mobilità sostenibile e dello sviluppo della ciclabilità.

“La bicicletta è mobilità sostenibile, salute, benessere e sani stili di vita. È sport e turismo e consente, in tal senso, di far conoscere i nostri territori”, afferma infine il vicepresidente vicario e delegato allo Sport e Politiche Giovanili, Roberto Pella sottolineando l’impegno dell’Associazione dei Comuni affinché la bicicletta diventi sempre di più “uno strumento per la vita quotidiana di tutti i nostri concittadini”.