Riprenderà martedì 6 giugno la circolazione ferroviaria sulla linea Taranto Metaponto – Potenza, interrotta da ieri pomeriggio a causa di un’alluvione tra Campomaggiore, in provincia di Potenza, e Salandra, in provincia di Matera. Le squadre dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS) sono già al lavoro per ripristinare la tratta compatibilmente con le condizioni meteo.