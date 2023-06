Monopoli, investe e uccide la figlia: arrestato 86enne

Avrebbe investito e ucciso la figlia di 54 anni. Per queste ragioni, nella notte, i militari della Compagnia Carabinieri di Monopoli hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto per omicidio, un 86enne. Le indagini, sono partite in seguito al ritrovamento, nella serata di ieri, del cadavere della donna in una strada privata a Monopoli.

A conclusione di queste ultime e in seguito al sopralluogo effettuato dalla SIS del Comando Provinciale di Bari, sono emersi gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’uomo in merito al decesso della figlia. Secondo quanto emerso, a conclusione di una lite avvenuta per dissidi di natura familiare, il padre, a bordo della propria autovettura, avrebbe investito la figlia causandone il decesso. L’uomo si trova ora presso la casa circondariale di Bari. Nei prossimi giorni, presso l’istituto di medicina legale del Policlinico di Bari, sarà eseguita l’autopsia sul corpo della vittima.

Foto repertorio