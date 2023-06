Resta schiacciato da una cisterna: morto 79enne nel Barese

Un uomo di 79 anni di Triggiano, in provincia di Bari, è morto dopo essere stato schiacciato da una cisterna che era collegata alla motozappa con cui stava lavorando in un terreno di sua proprietà, nelle campagne del paese. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di ieri. Secondo quanto emerso dai rilievi effettuati dai carabinieri intervenuti sul posto, la vittima era alla guida di un motozappa a cui era collegata una cisterna che, per cause da chiarire, si è ribaltata schiacciando il 79enne. Inutili i soccorsi prestati dal personale del 118. La salma è stata restituita ai familiari.