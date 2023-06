Scontro tra treni in India, quasi 300 morti e 900 feriti

Continua a salire il bilancio delle vittime dell’incidente ferroviario avvenuto nella serata di ieri in India, in particolare presso la stazione di Banahaga, nel distretto di Balasore. I morti accertati, secondo quanto riferito all’Afp dal direttore generale dei vigili del fuoco dello stato di Odisha Sudhanshu Sarangi, sarebbero, attualmente 288. Oltre un centinaio invece le persone rimaste ferite nello scontro.

In queste ore sono in corso le operazioni da parte dei soccorritori della Protezione Civile e di altre agenzie nel tentativo di estrarre vive le persone rimaste intrappolate. Diversi vagoni risultano ancora rovesciati e aggrovigliati sui binari. Lo scontro, avvenuto in seguito al deragliamento di uno dei mezzi, ha coinvolto due convogli passeggeri e un treno merci. “Un treno proveniente da Yeswanthpur e diretto a Howrah si è schiantato contro quei vagoni provocando il deragliamento delle sue 3-4 carrozze” – ha dichiarato il portavoce delle Ferrovie Amitabh Sharma. Nel disastro, secondo quanto emerso, sarebbe coinvolto anche un secondo treno passeggeri. Le dinamiche degli eventi però è ancora tutta da definire. “Non siamo ancora in grado di stabilire cosa sia successo, diverse squadre sono sul posto e tutti sono impegnati nelle operazioni di soccorso” – ha sottolineato un funzionario di polizia. La priorità, attualmente, fa sapere il segretario generale dello Stato dell’Orissa Pradeep Jena, è quella di “salvare i passeggeri e fornire assistenza sanitaria ai feriti”.

