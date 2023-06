Si è dato fuoco davanti al Perrino di Brindisi: morto 30enne

È morto al Perrino di Brindisi il 30enne Abdo Badraou, ricoverato da mercoledì in rianimazione dopo che si era dato fuoco cospargendosi della benzina sul corpo davanti all’ingresso della stessa struttura sanitaria. L’uomo 48 ore prima di quel gesto aveva accoltellato la moglie a Galatone, in provincia di Lecce, e le aveva versato alcol sul volto dandole fuoco redendosi irreperibile alle forze dell’ordine. Mercoledì poi il 30enne era arrivato in ospedale, stringendo un orsacchiotto tra le mani, provando ad entrare fuori dall’orario di visite, ma le guardie lo hanno fermato. A quel punto l’uomo è tornato in auto, ha preso una bottiglia contenente benzina e si è dato fuoco. Il 30enne è stato soccorso da alcuni presenti, i sanitari hanno accertato che aveva ustioni sull’80% del corpo. Anche la donna è ricoverata al Perrino e le sue condizioni sono stabili.