A Bari arrivano i nuovi monopattini: previste anche corse gratuite

Due corse gratuite da trenta minuti: con questa offerta sono approdati in città i nuovi monopattini della Lime. Il Comune, il primo giugno, ha dato il via libera all’azienda per posizionare in città i 500 mezzi. Il nuovo appalto (aggiudicato alla Lime, alla Bit Mobility e alla Vento Mobility) prevede delle migliorie rispetto al precedente, scaduto in realtà nel settembre scorso ma rinnovato mese per mese per dei ricorsi che avevano bloccato la pubblicazione della graduatoria definitiva. Tra le regole: i monopattini dovranno essere in servizio per i prossimi due anni, 24 ore su 24.

Le aziende dovranno garantire la perfetta efficienza delle batterie; un servizio gratuito di prenotazione rapida; l’utilizzo del mezzo senza alcun limite temporale e di percorrenza; un servizio di call-center per tutto il periodo di erogazione, attivo tutti i giorni 24 ore su 24, almeno in lingua italiana ed inglese; per tutto il periodo della autorizzazione un servizio di reperibilità per la risoluzione, entro 24 ore dalla segnalazione da parte dei competenti uffici comunali, di disservizi, abbandono o posteggio irregolare dei dispositivi. E la rimozione dei mezzi che non risultano in sosta regolare deve avvenire in maniera tempestiva. I nuovi monopattini in sharing devono “recepire” le novità normative, ad esempio devono essere dotati anche di indicatori di frecce. Quindi anche i monopattini delle aziende confermate (Vento e Bit) dovranno essere modificati o comunque sostituiti.