Bari, apre il parco Maugeri. Decaro: “Prendiamocene cura”

“Da oggi il Parco Maugeri è nostro, è di tutti, è della città.Prendiamocene cura, lo dobbiamo a Maria Maugeri. Grazie per questa straordinaria giornata che mi avete regalato. Stare insieme è un dono prezioso”. Così il sindaco Antonio Decaro all’inaugurazione del parco Maugeri nel rione Libertà. Presente anche il presidente Michele Emiliano.

“Auguri a tutti per questo bellissimo parco che è stato immaginato più di venti anni fa – ha detto Emiliano – Ed è stata Maria Maugeri, assessore all’ambiente della mia giunta quando ero sindaco di Bari, a promuovere quest’opera titanica, sembrava veramente impossibile riuscire a tirar via tutti gli idrocarburi che erano in quest’area. Oggi vedere tanta gente in un quartiere bellissimo che aveva bisogno di questo polmone verde, è un’emozione straordinaria. Maria è dovunque e ci dobbiamo accontentare di sentire la sua presenza senza poterla vedere”.

Uno spazio verde attrezzato, sorto nella zona dell’ex gasometro, finanziato dalla Regione Puglia attraverso il piano di rigenerazione urbana.

“La nostra comunità – ha aggiunto Emiliano – combatte contro l’inquinamento. Dovunque siamo stati capaci di fare cose straordinarie, non come singoli leoni ma come un’infinità di colibrì, da Capo Santa Maria di Leuca al Gargano. Maria tenne viva, in quegli anni durissimi, l’idea di bonificare quest’ area: i dati epidemiologici di questo quartiere raccontavano la pericolosità delle sostanze che venivano diffuse nell’ aria e che si infilavano in chi viveva da queste parti”.

Rivolgendosi ai tanti cittadini presenti, Emiliano ha concluso: “Mantenete sempre questa capacità di combattere le battaglie impossibili, non abbandonatevi allo sconforto mai, anche perché il futuro è nelle nostre mani. Se siamo qui dopo tanti anni è perché non abbiamo mollato mai”.