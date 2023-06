Cucina, ricchi di vitamine e antiossidanti: in tavola i peperoni

Ricchi di vitamine e preziosi per l’organismo. Oggi in tavola portiamo i peperoni che, con i loro colori vivaci e il sapore forte, sono tra gli ortaggi sicuramente più amati in cucina, soprattutto per la loro versatilità. Non solo sapore invitante e colori vivaci, i peperoni sono infatti ricchi di proprietà nutritive importanti per il corretto funzionamento di corpo e mente.

In particolare, i peperoni, sia rossi, gialli o verdi, sono un concentrato di vitamine e antiossidanti essenziali per la salute. Ricchi di vitamina C, contribuiscono a rafforzare il sistema immunitario e a promuovere la produzione di collagene, fondamentale per la salute della pelle. Inoltre, i peperoni rossi e gialli sono una fonte preziosa di vitamina A, che sostiene la salute degli occhi e il mantenimento di tessuti sani. La vitamina B6, presente nei peperoni, svolge inoltre un ruolo chiave nella formazione di emoglobina e nel metabolismo delle proteine.

Ma non solo. I peperoni rossi contengono licopene, un potente antiossidante che protegge le cellule dagli effetti negativi dello stress ossidativo e può ridurre il rischio di alcune malattie, tra cui il cancro e le malattie cardiache. Infine, i peperoni sono ricchi di fibre e sono pertanto alleati della digestione e dell’intestino, contribuendo al corretto funzionamento di quest’ultimo. Ecco due ricette semplici e veloci per portarli in tavola.

Peperoni ripieni speziati



Preriscalda il forno a 180°C. A parte, taglia la parte superiore dei peperoni e rimuovi i semi. In una pentola, cuoci il riso. Nel frattempo, in una padella, scalda dell’olio d’oliva e aggiungi la cipolla e l’aglio. Non appena pronti aggiungi la carne macinata alla padella e cuoci fino a quando non sarà ben rosolata. Aggiungi il pomodoro, la paprika, l’origano, il sale e il pepe alla padella. Mescola con cura e lascia cuocere per altri 5 minuti. Aggiungi il riso cotto e mescola tutti gli ingredienti. Riempi i peperoni con il composto di riso e carne macinata e disponibili in una teglia da forno leggermente unta. Cuoci per circa 30-35 minuti, o finché i peperoni non saranno morbidi e leggermente dorati. Se desideri, spolverizza i peperoni con formaggio grattugiato e rimetti in forno per altri 5 minuti, finché il formaggio si scioglie e si forma una leggera crosticina.

Insalata di peperoni grigliati con mozzarella



Preriscalda una griglia o una padella antiaderente. Taglia i peperoni a metà e rimuovi i semi e i gambi, ne basteranno circa tre, magari di colori diversi. Spennella leggermente i peperoni con olio d’oliva e griglia su entrambi i lati finché non saranno teneri e leggermente scottati. Trasferisci i peperoni grigliati in una ciotola e coprili con pellicola trasparente. Lasciali raffreddare per alcuni minuti. Una volta che i peperoni si saranno raffreddati leggermente, rimuovi la pelle bruciata e tagliali a strisce larghe. Successivamente, in una ciotola, unisci i peperoni grigliati, la cipolla rossa affettata e i cubetti di mozzarella di bufala. In una piccola ciotola, mescola insieme l’aceto balsamico, l’olio d’oliva, l’origano, il sale e il pepe. Versa la salsa ottenuta sulla miscela di peperoni, mozzarella e cipolla e continua a mescolare per amalgamare gli ingredienti. Copri la ciotola con un foglio di pellicola trasparente e lascia riposare l’insalata in frigorifero per almeno 30 minuti, in modo che i sapori si amalgamino. Prima di servire, guarnisci l’insalata con alcune foglie di basilico fresco.

Foto Pixabay