In Polonia i cinghiali assalgono una spiaggia – VIDEO

I cinghiali irrompono sulla spiaggia tra lo stupore dei bagnanti. E’ accaduto in Polonia. Un branco di cinghiali si è precipitato verso i bagnanti. A quanto pare un uomo si sarebbe avvicinato troppo a un cucciolo. Spaventati dall’approccio apparentemente sgradito, la banda di ungulati è partita alla velocità della luce ed è fuggita. Una breve clip documenta lo scenario. Dopo pochi secondi i maiali sono scappati dalla zona di pericolo.

Negli ultimi anni è diventato sempre più numeroso l’insediamento di cinghiali nella collina che affaccia sulla costa in Polonia. Una convivenza che, seppure anomala, finora è stata tollerata e considerata quasi una curiosità divertente. Ora, dopo questa invasione, i bagnanti preoccupati per i cinghiali diventati più invadenti, chiedono una soluzione sia per le spiagge sia per il resto delle città.