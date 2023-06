Mondiale di motosurf, si torna a volare sulle onde di Rodi Garganico

Sono numerosissime le adesioni registrate per la 2^ edizione del MotoSurf World Championship in programma dal 16 al 18 giugno 2023 in Puglia, presso la Marina di Rodi Garganico. Sono oltre 130 le atlete e gli atleti ad oggi iscritti all’evento organizzato da ADS “Surf Boom” in collaborazione con One Eventi, con il sostegno della Regione Puglia ed il patrocinio di FIM Federazione Italiana Motonautica, comune di Rodi Garganico, comune di Cagnano Varano, Porto Turistico Rodi Garganico e Ferrovie del Gargano. Un numero crescente rispetto allo scorso anno (furono 101 i partecipanti) che coinvolge piloti provenienti da tutto il mondo, anche dai paesi più lontani come Messico, Usa, Korea, Thailandia e Sudafrica. Quella italiana è la seconda delle cinque tappe del MotoSurf World Championship 2023 che, partito da Berlino il 26 maggio scorso, dopo Rodi Garganico continuerà in Svezia (dall’11 al 13 agosto), Croazia (dal 6 al’8 ottobre) e Arabia Saudita.

Tra le novità del MSWC 2023 c’è la partnership siglata con Ferrovie del Gargano: l’azienda di trasporti metterà a disposizione un bus brandizzato da Roma a Foggia, poi gli atleti proseguiranno il viaggio in treno fino a Rodi Garganico. Inoltre, da aprile scorso, è on air su tutti i treni il video promo del MotoSurf World Championship. «Siamo orgogliosi di avviare questa collaborazione con Ferrovie del Gargano, perché il MSWC è un evento che ha una ricaduta importante a livello non solo sportivo ma anche turistico, economico e sociale, per il Gargano, la Puglia e l’intero Paese», commenta il presidente dell’ASD Surf Boom Cristian Stefania. Dal 16 al 18 giugno al MSWC ci saranno anche le telecamere di “Fashion Music Club”, il programma nato da un’idea di Roberto Milani in collaborazione con GO-TV CHANNEL, che va in onda sul Canale 229 di SKY.