Bari, barca si ribalta in mare: paura a Santo Spirito

La barca si ribalta, due passanti salvano bagnanti. È accaduto in mattinata a Santo Spirito, nei pressi del ristorante l’Incanto. Sono stati proprio i proprietari di quest’ultimo a raccontare quanto avvenuto. In due, si trovavano sulla propria barca quando quest’ultima si è ribaltata. Avendo notato in difficoltà i due bagnanti, due persone che si trovavano sul posto sono intervenute per metterli in salvo. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale.

“Grande intervento questa mattina della polizia locale e di due passanti che hanno soccorso due persone ribaltatesi con la loro barca in acqua difronte al ristorante – scrivono sui social i proprietari dell’Incanto – grazie alla tempestività e alla collaborazione di tutti, i due signori che non erano in grado di nuotare sono stati messi in salvo” – hanno concluso.

Foto Facebook L’Incanto