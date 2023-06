Bari, centro in balia delle baby gang: seconda aggressione

Il centro della città in balia delle baby gang. Dopo l’aggressione in via Sparano, se ne registra una seconda in corso Vittorio Emanuele anche se non è stata presentata ancora una denuncia. Tre i ragazzi che sarebbero stati aggrediti da un gruppo di giovani riportando lievi escoriazioni che non hanno richiesto medicazioni. Aumenta quindi l’allarme sicurezza nelle zone della movida, soprattutto ai danni di giovanissimi.