Bari, pugni e calci a 18enne in via Sparano. Indagini in corso

Non si placa il fenomeno delle baby gang in città. Sabato scorso, ovvero il 3 giugno, si è verificato un nuovo episodio in città. Vittima un 18enne che, secondo quanto riportato dal Quotidiano di Puglia, sarebbe stato preso a calci e pugni tra via Dante e via Sparano. “Uno sguardo di troppo”, questo il “movente” che avrebbe portato un gruppo di una ventina di ragazzi ad accerchiare il giovane, in compagnia di alcuni e amici e di suo fratello.

“Cosa hai da guardare?”, sarebbero state queste le parole pronunciate da uno dei bulli nei confronti del 18enne. Per il ragazzo, residente a Palese, nel Municipio 5, la prognosi è di almeno cinque giorni. Il giovane ha riportato una ferita al labbro ed ematomi in varie zone. Nessuno dei presenti sul posto è intervenuto. Gli amici del ragazzo hanno denunciato il tutto alla Polizia che si sta occupando di indagare sul fatto tramite l’ausilio delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.

Foto repertorio