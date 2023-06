Biglietti esauriti per la finale del Bari, attenzione ai “bagarini”

Il sold out in poche ore dei biglietti per la finale tra Bari e Cagliari al San Nicola domenica 11 giugno, ha insospettito la stessa Ssc Bari. Che invita a prestare attenzione a fenomeni di bagarinaggio o di secondary ticket. Per la finale infatti non è possibile il cambio di nominativo.

L’acquisto di biglietti in ‘secondary ticketing’ comporta il rischio di non accedere allo stadio in quanto il biglietto permette l’accesso al solo nominativo indicato. Sono numerosi in queste ore i tentativi di rivendita di biglietti acquistati. La Ssc Bari invita a prestare attenzione e a non incorrere in queste truffe. (Foto Instagram de Laurentiis)