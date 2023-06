Febbre da finale per il Bari, attese di 3 ore per i ticket online

E’ febbre da finale per i playoff del Bari: a migliaia stanno assediando il sito web Ticketone per poter accaparrarsi un biglietto per la finale contro il Cagliari di domenica 11 giugno alle 20 e 30 allo stadio San Nicola. L’attesa media è di circa tre ore con oltre 20mila persone in coda. Si va verso il superamento del record stagionale già registrato nella semifinale del 2 giugno. Code anche in strada, per i botteghini.