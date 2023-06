Meteo, ancora maltempo in Puglia: in arrivo forti temporali

Ancora maltempo in Puglia. A partire dalle 8 di domani (6 giugno) e per le successive 12 ore è infatti prevista allerta gialla. È quanto emerso dall’ultimo bollettino diramato dalla Protezione Civile. In particolare, sono in arrivo precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulle zone interne della Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati. Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli sui restanti settori della Puglia centro – settentrionale.

Foto repertorio