Saldi estivi in Puglia, Confesercenti: “Vanno posticipati”

Il prossimo 6 luglio in Puglia, così come in tutte le regioni, prenderanno il via i saldi estivi. Lo ha stabilito la Conferenza Stato/Regioni. Immediata la risposta di Confesercenti Fismo che ha voluto prendere le distanze dalla data fissata. In particolare, secondo Benny Campobasso, presidente nazionale Fismo/Confesercenti, i saldi andrebbero posticipati a fine stagione.

“La Fismo/Confesercenti – spiega Campobasso – si è battuta molto in passato per stabilire una data unica di inizio dei saldi sia estivi sia invernali sul territorio nazionale, principio che dovrebbe essere condiviso da tutte le Regioni. Inoltre, sottolinea l’importanza di non fare vendite promozionali trenta giorni prima dell’inizio dei saldi perché li vanificherebbe, essendo quel periodo un appuntamento importante per gli operatori commerciali della moda. Tale modus operandi è già stato ampiamente approvato e discusso dalla presidenza nazionale ed ora si attende un feedback alle istanze inoltrate” – ha concluso.

Foto repertorio