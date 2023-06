Sospeso il cantiere per ospedale Taranto: “Non ci sono i fondi”

Il cantiere per realizzare il nuovo ospedale San Cataldo a Taranto è stato sospeso perché “materialmente non sono stati assegnati i 105 milioni di euro dal ministero alla Regione”. E’ quanto emerso oggi durante le audizioni in commissione Bilancio del Consiglio regionale della Puglia. Secondo quanto riferito dall’Asl tarantina non sarebbe stato adottato il decreto di assegnazione dei fondi per arredi e attrezzature e nemmeno i 5 milioni di cofinanziamento regionale risulterebbero erogati. Questo ha comportato la sospensione dei lavori, quindi è ormai impossibile, è stato evidenziato, che venga rispettata la data di consegna del cantiere entro il prossimo 31 luglio. Tutti i componenti della Commissione hanno espresso “grande preoccupazione”. (foto Regione Puglia)