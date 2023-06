A Bari è febbre da finale. I tifosi: “Vogliamo il maxischermo”

A Bari è febbre da Serie A, la città è infatti in fermento per l’attesissima finale che vedrà l’Ssc Bari Calcio affrontare il Cagliari, prima in trasferta nel capoluogo sardo, poi al San Nicola. È un sogno tanto atteso, quello del ritorno in Serie A, tanto che i cittadini si sono uniti in modo corale sia sugli allestimenti, sia sulle richieste per non perdere l’opportunità di supportare, anche a distanza, la squadra della propria città.

Da Bari a Santo Spirito, passando anche per Palese, la città si è vestita a festa, addobbando balconi e finestre, ma anche effettuando richieste specifiche al sindaco: maxi schermi posizionati in piazza, sia in centro, sia nei quartieri, per guardare la finale dell’11 giugno, valida per il salto di categoria, soprattutto in seguito al sold out registrato in poche ore che ha reso impossibile, per molti, assicurarsi un posto allo stadio. “Trovo assurdo che non si metta un maxischermo in piazza Prefettura in occasione di una finale così importante che aspettiamo da tempo” – ha scritto un tifoso. “Ho il sospetto che sia accaduto qualcosa di inaccettabile – evidenzia un altro – vorrei che il sindaco indagasse su questa situazione. Gli chiedo anche di sistemare dei maxi schermi in qualche luogo della città, oppure allo stadio della Vittoria, per coloro i quali sono rimasti senza biglietto in occasione della partita casalinga” – ha concluso.

Richieste simili arrivano anche dai quartieri, in particolare da Santo Spirito. La proposta, nei diversi gruppi social, è quella di posizionare maxi schermi anche in piazzetta a Santo Spirito. Proposta ben accetta dalla comunità che però, evidenziano alcuni cittadini che avevano già provato a contattare le istituzioni, non potrà essere esaudita per “motivi di ordine pubblico”. Per questioni organizzative però, anche l’idea del maxischermo in piazza non potrà diventare realtà. L’11, la città dovrà impiegare le proprie risorse per circa 60mila persone: questo il numero di spettatori attesi al San Nicola. Nel frattempo però l’Ssc Bari si è mobilitata per montare tre maxischermi all’interno dello stadio San Nicola, obiettivo: permettere ai tifosi di seguire la gara dell’8, prevista in trasferta a Cagliari.

“Giovedì 8 giugno lo stadio San Nicola apre le sue porte per la visione collettiva di Cagliari-Bari, gara di andata della finale playoff di Serie B in programma alle 20.30 all’Unipol Domus” – scrivono in una nota. Saranno 15mila i biglietti a disposizione per seguire tutti insieme la partita in Curva Nord grazie ai tre maxischermo posizionati sulla pista di atletica. I tagliandi per assistere all’evento avranno un costo di 5,00 euro (+1,00 euro d.p.) e saranno disponibili a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 7 giugno online sul sito sscbari.ticketone.it, nei punti vendita Ticketone e nel SSC Bari Official Store Cavour. La vendita nella biglietteria SSC Bari alla porta 1 dello stadio San Nicola e nel SSC Bari Official Store Stadium partirà alle ore 10.30 di mercoledì 7 giugno. L’accesso allo stadio sarà consentito a partire dalle ore 18:00 di giovedi 8 giugno dai varchi 5-6-10-11.