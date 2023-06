Bari, a Sant’Anna nuova fontana installata “già ammaccata”

La nuova fontanina installata nel quartiere Sant’Anna “fa acqua da tutte le parti”. Lo segnala, in particolare, un residente che, sui social, ha voluto evidenziare le problematiche riscontrate sin dai primi giorni dalla sua installazione. Dalla struttura ammaccata, probabilmente durante il trasporto, alla manopola “che fa troppa resistenza”, non permettendone l’utilizzo, sino alle tracce di ossidazione e ai ristagni di acqua che si creano nelle vicinanze. Sono solo alcune delle problematiche elencate dal cittadino che chiede un intervento.

“Sono l’unico ad essersi accorto dell’ennesimo lavoro fatto male? – scrive sui social – possibile che nessuno si sia reso conto che la fontanina si è ammaccata durante il trasporto, ha una manopola per aprire l’acqua che fa troppa resistenza, dando molte difficoltà ai bambini l’utilizzo della stessa, presenta già tracce di ossidazione e l’area attorno alla fontanina è una colata di cemento di cattivo gusto e poco funzionale, dato che si formano ristagni di acqua?” – ha evidenziato. Ma non solo, il cittadino ha sottolineato anche la presenza di “riforniture da brividi” e “cordoletti perimetrali non uguali a quelli esistenti”. “Hanno rotto il cordolo esistente fronte fontanina durante i lavori – ha detto infine – possibile che ormai vi siate abituati al ‘meglio questo che niente?’, tre anni per avere questa cosa” – ha detto infine rivolgendosi agli abitanti del territorio.

Foto Facebook gruppo Quartiere Sant’Anna 1-2-3