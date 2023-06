Bari, a Torre Quetta spazi attrezzati per i diversamente abili

Torre Quetta diventa sempre più green e più attenta alle necessità dei diversamente abili. Dopo la firma del protocollo di intesa con la commissione “Pari opportunità” del Comune di Bari e l’associazione di categoria Wellfare a Levante per il progetto “Il mare è di tutti” Torre Quetta diventerà nelle prossime settimane il punto di riferimento per la balneazione attrezzata per i tutti coloro i quali hanno ridotte capacità motorie.

Torre Quetta si impegna anche sul tema ambientalista: sono in corso lavori per il contenimento dei consumi idrici dei servizi igienici, attraverso l’implementazione di sistemi che permettono un sensibile risparmio dell’acqua utilizzata dai lavandini, dalle docce e dagli scarichi.

Inoltre è stato firmato un contratto di partnership con la società Pikyrent, già attiva sul territorio di Bari con mezzi a impazzo zero.

Nell’ottica dell’abbattimento delle emissioni di CO2 e della necessità di convertire le auto normali con auto elettriche, per un futuro a zero emissioni, Torre Quetta quest’estate decide di scendere in campo e di impegnarsi attivamente nella realizzazione di un presente e di un futuro migliore.

Il compendio demaniale Torre Quetta è pertanto felice di ospitare, in maniera gratuita, un Hub per il noleggio di auto e moto elettriche Dal 09 giugno infatti Torre Quetta diventa partner di Pikyrent, collaborazione che permetterà di istallare un Hub per il noleggio con app, di mezzi elettrici. Questo permetterà a turisti e cittadini, di visitare la città a zero emissioni, rendendo Torre Quetta un punto importante per tutto il traffico turistico della città.

Con una flotta mista di microcar e scooter completamente full electric, il servizio, in modalità free floating, è destinato a studenti, lavoratori pendolari, turisti e in generale a chi ama spostarsi in modo facile e green.

Si fa tutto con un’app: si crea l’account e si inserisce la patente per la validazione. Dopo la conferma, si aggiunge il metodo di pagamento e si inizia la corsa. Si paga al minuto e sono disponibili anche tariffe orarie e giornaliere.

La flotta di Pikyrent – facilmente individuabile in città grazie ad una personalizzazione fuori dall’ordinario – è composta da veicoli completamente elettrici, con dimensioni ridotte e un’autonomia tale da ottimizzare ogni singolo spostamento.