Fondi Pnrr, Emiliano: “Puglia prima in Italia per spesa”

La Puglia è prima in Italia per la spesa dei fondi europei. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, in seguito all’incontro effettuato con il ministro Raffaele Fitto sul tema evidenziando che “la Puglia ha le carte in regola” ed è inoltre “tra le prime per la spesa del Fondo di sviluppo e coesione (Fsc).

“Il mio consiglio al Ministro Fitto – ha proseguito Emiliano – era quello di sbloccare il Fsc perché si possa immediatamente partire con le oltre 4700 imprese che aspettano le risorse per cominciare a investire in Puglia. Speriamo di riuscire a convincerlo. Il ministro ha teoricamente ragione nel tentare di mettere ordine nel caos generale che c’è stato negli anni passati. Il mio timore è che se esageri nel mettere in ordine in casa poi rischi che arrivino gli ospiti e tu stai ancora con i mobili in mezzo. Il rischio grave è che cercare di gestire in maniera più corretta tutti i passaggi ci faccia perdere del tempo sui programmi di spesa futuri” – ha concluso infine Emiliano esortando il governo a fare ordine in merito al piano facendo partire però i programmi.

Foto repertorio