In Puglia un museo delle luminarie: “Per divulgare tradizione”

Un museo per divulgare la storia e il lavoro legato alle tradizioni portate avanti dai grandi maestri che oggi esportano in tutto il mondo le proprie opere. È quanto sarà inaugurato mercoledì 12 luglio, a Scorrano, nel Leccese. Si tratta, più nello specifico, del “Museo delle Luminarie di Puglia”, un ricco percorso che prevede l’esposizione di installazioni, documenti e fotografie, fornite dalle ditte di luminarie pugliesi, che raccontano l’evoluzione e il simbolismo della “magia della luce”. La nuova realtà, promossa dal Comune di Scorrano e sostenuta dalla Regione Puglia, sarà ospitata all’interno di palazzo Veris nella cittadina leccese, conosciuta in tutto il mondo come la “Capitale delle Luminarie”.

L’iniziativa, che mira a rendere fruibile il patrimonio dall’immenso valore storico, artistico e culturale legato alle tradizioni, ai saperi e ai mestieri dei luminaristi di Puglia, è stata presentata in una conferenza stampa tenutasi in mattinata presso la Presidenza della Regione Puglia a Bari. “Costruire attorno alla tradizione la propria identità che è fatta di elementi della nostra storia, delle nostre radici ma anche del modo in cui siamo riusciti ad arricchire quella storia attraverso elementi di innovazione. Il Museo delle Luminarie di Puglia ha proprio questo senso: raccontare sia la tradizione pugliese delle feste patronali sia l’evoluzione di questo settore – ha affermato l’Assessore regionale allo Sviluppo Economico, Alessandro Delli Noci – che, negli anni e assieme al settore del design, attraverso azioni concrete di valorizzazione dell’artigianato artistico e di tradizione è apprezzato in tutto il mondo. Questo progetto, per cui va dato merito al Comune di Scorrano, è un’occasione importante per valorizzare la nostra storia, per promuovere il nostro territorio rendendo attrattivi i luoghi in cui vengono mantenute vive le tradizioni e le usanze che fanno della Puglia una regione unica”

Grazie a un emendamento all’ultima Legge di bilancio della Regione Puglia, è stata assicurata una dotazione iniziale di 100mila euro per consentire di adattare la sede fisica del Museo, individuata nell’ex Asilo di Mendicità (Palazzo Veris) in piazza Vittorio Emanuele II a Scorrano. “Scorrano ha un’antica tradizione che siamo riusciti a documentare addirittura risalente al 1549 – ha affermato Mario Pendinelli, Sindaco di Scorrano – Oggi insieme alla Regione abbiamo realizzato questo Museo delle Luminarie di Puglia che vede la presenza di tutte le più importanti aziende di luminarie della regione. E questo ci permette di mettere in evidenza una nostra tradizione che si è rinnovata nel tempo e che mette insieme ancora oggi aspetti più caratteristici, come quello del filo di ferro per tenere insieme i pali, ai più moderni sistemi tecnologici per ottenere una fioritura di fantastica inventiva che ormai viaggia in tutto il mondo” – ha concluso.

Fondamentale, in tal senso, la collaborazione tra gli attori a vario titolo coinvolti. Dopo la delibera di adesione alla Rete Bibliomuseale della Regione Puglia da parte del Comune di Scorrano, determinante è stato il contributo delle ditte di luminarie pugliesi che hanno fornito documenti ed elementi che saranno esposti nel Museo e che permetteranno di conoscere l’evoluzione delle imponenti installazioni di legno rese uniche dai giochi di colore delle migliaia di lucine che le rivestono. “Tutte le aziende di Puglia – ha affermato Vito Maraschio, Presidente Associazione Luminaristi Pugliesi – hanno dato disponibilità a fornire materiale, dagli archi dipinti ai moderni led, oltre al materiale fotografico e a pezzi particolari come i gassometri o le casse di legno che contenevano le lampadine che venivano avvitate sulle strutture direttamente sulle piazze”.

Una tradizione quella delle luminarie strettamente intrecciata alle feste pugliesi, a partire dalle celebrazioni per Santa Domenica, Patrona del Comune di Scorrano, alla quale i maestri artigiani dedicano magnifiche installazioni. “Abbiamo una lunghissima tradizione e quest’anno abbiamo voluto proporre – ha affermato Antonio De Luca, Presidente Comitato Festa “Santa Domenica 2023” – ben quattro ditte per addobbare il paese. Scorrano torna così a essere la Capitale delle Luminarie”. Il Museo delle Luminarie di Puglia arricchisce l’offerta della città di Scorrano. Un borgo antico da scoprire lentamente, passeggiando tra le vie del suggestivo centro storico dall’impianto medievale, caratterizzato da antichi palazzi. “Abbiamo predisposto un pacchetto per permettere a turisti e visitatori di poter apprezzare le bellezze storiche, artistiche e architettoniche di Scorrano – Mauro Cancella, Presidente Associazione di Volontariato “Promuovi Scorrano” – comprese le sculture di sabbia, da alcuni anni importante attrattore turistico della località”.