Investimento a Terlizzi, 45enne indagata per omicidio stradale

Si chiamava Gabriel Aurelian l’operaio di 23 anni morto dopo essere stato investito da un’auto mentre era a lavoro sulla provinciale 231 all’altezza di Terlizzi, nel Barese. La vittima, che ha origini rumene, era a bordo strada quando è stata travolta da una utilitaria guidata da una 45enne originaria di Andria che viaggiava in direzione Bari. La donna, che sarà indagata per omicidio stradale, avrebbe riferito di non essersi accorta della presenza del giovane sulla carreggiata. La donna si è comunque fermata a prestare soccorso. La salma del 23enne è stata trasportata all’istituto di medicina legale del policlinico di Bari a disposizione della autorità giudiziaria. Sull’accaduto indagano i carabinieri coordinati dalla Procura di Trani.