Ospedali veterinari pubblici in Puglia, c’è l’ok dal Consiglio

Ospedali veterinari pubblici, c’è l’ok del Consiglio della Regione Puglia. È quanto deciso in data odierna nel corso del Consiglio regionale durante il quale sono state approvate tre diverse mozioni, tra cui quella che impegna il presidente e la Giunta regionale ad adottare misure utili “per ciascuna delle sei province pugliesi” che prevedano la possibilità per i cittadini di usufruire di un ospedale veterinario pubblico.

Tra le altre mozioni approvate anche il via libera per istituire un portale unico regionale dei finanziamenti omnicomprensivo relativo a tutte le pubblicazioni inerenti bandi, misure e contributi di competenza della Regione Puglia, dei vari ministeri, inclusi quelli di derivazione europea destinati agli enti locali, alle imprese e ai privati che abbiano come obiettivo quello di agevolare l’informazione e la consocenza dei finanziamenti. Inoltre, ok alla mozione con cui il presidente, la Giunta regionale e l’assessore alla Sanità, si impegnano ad “adottare tutti gli opportuni provvedimenti, le misure organizzative e gli accorgimenti tecnologici volti ad assicurare, presso ogni struttura sanitaria della Regione Puglia, l’introduzione di una piattaforma digitale con l’applicazione della Surgery Tracker” necessaria per il monitoraggio familiare dei pazienti sottoposti ad intervento chirurgico.

Foto Freepik