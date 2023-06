Play off Bari-Cagliari, i bambini delle scuola calcio restano a casa

C’è un messaggio atteso ogni settimana, dall’inizio del Campionato, dai bambini delle scuole calcio di Bari: quello che nelle chat delle famiglie annuncia la vendita dei biglietti delle partite in casa dei biancorossi. Un numero di entrate messo a disposizione dalla Società, per le scuole calcio della città, che consente ai piccoli tifosi di assistere con un accompagnatore alle partite del Bari, allo stadio San Nicola, con prezzi agevolati. Il messaggio di questa settimana era particolarmente atteso: il ritorno dei play off che vedrà in campo il Bari contro il Cagliari e che stabilirà se i biancorossi saliranno in serie A. Peccato che a 24 ore dall’inizio della vendita, di una partita tanto attesa, i biglietti sono stati tutti ritirati. I piccoli delle scuole calcio della città, quindi, non potranno assistere alla partita allo stadio, come hanno fatto per tutto l’anno.

Per la gara di ritorno Bari-Cagliari risulta esaurita, infatti, la disponibilità dei tagliandi: a comunicarlo è la stessa società. “Non possiamo dare numeri né parlare ancora di sold out – specificano nella nota – perché ci sono ancora dei dettagli da perfezionare”. La capienza dell’impianto barese è di circa 58mila spettatori. A questo giro però i bambini resteranno a casa.