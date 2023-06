Puglia, idonei al concorso ma l’iter è bloccato: “Siamo nel limbo”

Partecipano ad un concorso Arpal, lo vincono, ma la procedura viene bloccata per via di alcune problematiche interne. “Futuro “in sospeso” per alcuni cittadini pugliesi idonei in particolare al concorso Cat B3 di 12 posti, che adesso chiedono di essere liberati dal “limbo” in cui sono bloccati da mesi.

“Siamo vittime silenziose di giochi politici finiti male – scrivono in una nota inviata all’Arpal e al Commissario straordinario – la nostra graduatoria provvisoria è composta da giovani disoccupati, genitori, padri e madri di famiglia che si sono messi in gioco per dare un futuro migliore ai propri figli. Ognuno di noi ha storie diverse, ma ci siamo uniti e conosciamo tutti il fabbisogno di personale dell’Agenzia, con dimissioni su dimissioni che si stanno susseguendo in questo periodo” – evidenziano, rivolgendosi alle ultime questioni che hanno messo in stand-by il futuro degli idonei al concorso.

Si tratta, in particolare, delle problematiche che hanno portato Fratelli d’Italia a presentare una proposta di legge per la soppressione dell’agenzia e l’assorbimento delle funzioni, servizi e personale, nel Dipartimento regionale per le Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione professionale, come soluzione per “superare l’empasse” che ormai dura da diversi mesi e vede un’assenza di accordi sulle nomine del CdA. La proposta di FdI, sarebbe dunque quella di seguire il modello in vigore nelle altre Regioni italiane, tra cui Sardegna, Molise e Campania. Un’empasse che vede però, da molto tempo, in fase di stallo le speranze degli idonei al concorso.

“Siamo gente normalissima che ha superato un concorso e siamo pronti a dare il nostro apporto al buon andamento dell’attività amministrativa dell’Agenzia – proseguono – siamo fermi in un limbo da non augurare nemmeno al peggior nemico, perché vittime di questa empasse politica. Finora noi tutti abbiamo aspettato in rispettoso silenzio che l’attività amministrativa riferita alla nostra procedura concorsuale facesse il suo corso fino a giungere all’agognata e definitiva approvazione della nostra graduatoria. Il nostro rispettoso silenzio si sta scontrando con il “vostro” silenzio, che ormai sta sfociando nell’inadempimento. Gli artt. 2 e 2bis della L. 241/ 90 parlano esattamente della nostra situazione: della conclusione del procedimento (che non è ancora avvenuta e chissà quando avverrà), del potere sostitutivo in caso di inerzia e delle conseguenze in caso di mancato o tardivo rispetto del termine di conclusione che vorremmo risparmiare all’Agenzia ma anche a noi stessi. E’ un grido univoco, da parte di tutti noi, siamo disponibili ad un confronto, purché questo avvenga perché ad oggi tutto è bloccato” – evidenziano.

“Non è possibile andare avanti così – ha dichiarato una cittadina idonea che preferisce rimanere anonima – non c’è nessuna graduatoria definitiva, tutto è congelato. Si parla addirittura di un eventuale annullamento a causa di problematiche loro. Senza pensare ai soldi pubblici spesi e ai soldi che abbiamo speso noi, ma anche alle nostre speranze e ai nostri sacrifici, tutto sarà vano se non riceviamo risposte, pure lo stanziamento di denaro previsto dal pnrr per il progetto di potenziamento dei cpi, che se non ultimato, tornerà al mittente a svantaggio di un inutile spreco di energie tempo e risorse.” – ha concluso.

Il destino dell’Arpal potrebbe però cambiare: si tratta infatti di giornate decisive in quanto, dopo la fumata nera tra i partiti, la scelta riguardanti i consiglieri è passata al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. Una volta deciso (e confermato) il vertice di maggioranza, sarà possibile permettere agli idonei al concorso di “uscire dal limbo”. “Speriamo quanto prima” – ha detto infine la cittadina.

Foto repertorio