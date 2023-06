Whatsapp, Facebook e Instagram down: problemi alle app Meta

I social di Mark Zuckerberg hanno improvvisamente smesso di funzionare. Diverse le segnalazioni che si stanno susseguendo. In particolare, il guasto, riguarda la versione web delle applicazioni in questione. Cliccando su Facebook, il messaggio è quello dell’assenza si “segnale rete”, lo stesso per quanto riguarda WhatsApp, in cui, per la versione Web, il Computer risulta “non connesso”. Alcuni utenti segnalano anche rallentamenti per le versioni dedicate allo smartphone.