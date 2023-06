Bari, la prof Luisa Torsi tra le eccellenze nel campo delle Scienze

Una professoressa barese tra le eccellenze nel campo delle scienze fisiche, matematiche e naturali. Si tratta di Luisa Torsi, docente barese di Chimica dell’Università di Bari Aldo Moro, alla quale è stato assegnato il Premio Nazionale dell’Accademia dei Lincei 2023. Il premio verrà conferito il prossimo 23 giugno 2023 alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

La professoressa Torsi, docente e ricercatrice nel campo della diagnostica medica, nel 2010, ha ricevuto in qualità di prima donna al mondo, il premio Heinrich Emanuel Merck grazie alla sua attività di ricerca svolta nel campo dei sensori chimici e biologici per dispositivi come i transistor a film sottili. Nel 2019 le è stato conferito il Distinguished Women Award dall’International Union of Pure and Applied Chemistry – IUPAC. Nel 2021 le è stato attribuita la Wilhelm Exner Medal con la seguente motivazione: “per le sue ricerche pionieristiche in bioelettronica organica e per aver saputo combinare in modo trasversale sensori elettronici ed elettrochimici, chimica analitica, semiconduttori organici, fisica dei dispositivi a stato solido e chimica dei materiali”.

Luisa Torsi è molto impegnata anche come role model per le giovani scienziate. In una recente campagna della Fondazione Bracco, è stata scelta quale protagonista di una storia di TOPOLINO nel ruolo di Louise Torduck, una scienziata di successo della Calisota Valley.