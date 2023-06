Bari, tempi lunghi per il trasferimento del mercato del lunedì

Riunione tra Comune e organizzazioni sindacali per fare il punto sulle tempistiche nella realizzazione del nuovo park and ride di via Scopelliti dove si trasferirà il mercato del lunedì. “Dopo aver discusso l’argomento all’ordine del giorno – spiega Savino Montaruli di Casambulanti – cioè la concessione da parte dell’assessorato di alcuni mercati “compensativi” di quelli che, di fatto, non hanno potuto svolgersi con regolarità a causa delle avverse condizioni meteo che hanno negativamente condizionato, per settimane, i mercati in Puglia quindi anche quelli all’aperto nel comune di Bari, abbiamo discusso e visionato le planimetrie relative alla riorganizzazione di alcuni mercati quali quello esterno alla struttura di Santa Chiara, al rione Japigia, quello da riorganizzare in via Caldarola e soprattutto l’organizzazione logistica della nuova area mercatale dove sarà trasferito il mercato del lunedì da via Portoghese in via Scopelliti ad angolo con via Tommaso Fiore”. Un’area mercatale polifunzionale che vedrà il suo utilizzo principale di Park&Ride e, il lunedì, di mercato settimanale. “Una cosa è certa – continua Montaruli – a tagliare il nastro di inaugurazione della nuova area sicuramente non sarà Antonio Decaro da sindaco, visto che la nuova area non sarà pronta e disponibile prima di un anno e mezzo, almeno. Un tempo un po’ lungo che preoccupa gli operatori che nell’attuale mercato del lunedì in via Portoghese potrebbero non resistere fino ad allora. A proposito di via Portoghese e delle altre aree mercatali all’aperto, abbiamo avuto rassicurazioni circa la bonifica e pulizia di tali zone infestate da erba alta e secca quindi pericolosa”.