I Me contro Te tornano in teatro: due tappe a Bari

I Me contro Te tornano sul palco per lo show per festeggiare i loro dieci anni, da quando hanno aperto il loro canale su Youtube fino ai successi al cinema. “In occasione dei 10 anni di ‘Me contro Te’ faremo un nuovo show!!! Nuove canzoni , nuove coreografie e nuovi effetti speciali”, ha scritto la coppia su Instagram. Comunicando anche le date dello show che inizierà il 7 aprile da Ancora. A Bari sono previste due tappe il 18 e il 19 maggio al Palaflorio.