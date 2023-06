A Bari trecento ortopedici di tutta Italia si sfidano

Duecentotrenta partecipanti provenienti da tutta Italia, cinquanta tutor (tra cui anche grandi personalità extra-europee), 21 aziende partner. Si chiama LIGcA ed è la Lega Italiana Giovani chirurghi Articolari ideata e coordinata da Lorenzo Moretti, specialista ortopedico del Policlinico di Bari. Il capoluogo pugliese è pronto ad accogliere le più grandi personalità ortopediche della penisola per un incontro che ha un obiettivo su tutti: “formare” attraverso la competizione. La Siagascot (società italiana di artroscopia, ginocchio, arto superiore, sport, cartilagine e tecnologie ortopediche) ha scelto Bari per un percorso che durerà per i prossimi due anni.

La prima tappa si chiama appunto LIGcA NAZIONALE e si svolge a Bari venerdì 9 e sabato 10 giugno al Nicolaus hotel (via Matarrese). In questa fase i partecipanti sono divisi in gruppi che ruotano nelle sei stanze messe a disposizione per le lezioni e le prove. Il “turno” in ciascuna sala termina con il completamento della prova a punteggio, che può essere in forma di quiz a risposta multipla, di simulazione su software o di esercitazione pratica su realtà virtuale, realtà aumentata e simulatori meccanici. Il completamento delle prove abilita il candidato all’esecuzione del test finale nazionale che dà, ai partecipanti, un punteggio extra e concorre a creare una vera e propria classifica. I primi 40 discenti classificati accedono alla seconda fase che si chiama LIGcA WATCHING. Si svolge nel periodo compreso tra luglio 2023 e febbraio 2024. Ad ognuno viene assegnato un SIAGASCOT teaching-center, ovvero una delle 60 strutture ospedaliere o universitarie della rete societaria in cui lavora l’opinion leader di riferimento. In questa fase il partecipante è chiamato a dimostrare le proprie capacità in ambulatorio e in sala operatoria sotto l’occhio del proprio tutor che, a seguito anche di quiz con domande a tema, rilascia un punteggio definitivo sommando i punteggi di ogni singola giornata. Accedono alla fase successiva i 20 migliori candidati.

La terza ed ultima fase è la FINALE LIGcA-LAB, che si tiene ad inizio 2024. Saranno 4 tappe in 4 paesi europei. Ogni tappa dura due giorni durante i quali i partecipanti si sfidano testa a testa su postazioni cadaver-lab, eseguendo ognuno 4 prove (protesica e artroscopia di spalla, artroscopia e protesica di ginocchio), valutate con schede a punteggio oggettive. In questa fase i tutor sono meri assistenti, rispondendo solo ai comandi impartiti al tavolo dal partecipante che è sempre il “primo operatore”. Ogni prova ha un tempo massimo. In chiusura di ogni giornata viene somministrato un quiz di valutazione avanzata che restituisce punteggio al partecipante. È qui che viene eletto il campione nazionale che accede, insieme agli altri finalisti, a progetti di scambio con le altre nazioni in tutto il mondo. Un gioco quindi che ha l’obiettivo di formare giovani specialisti e specializzandi sul campo, attraverso il confronto tra loro e con i grandi professionisti ortopedici di tutta Italia.