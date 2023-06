A Casamassima il maxischermo per la finale tra Bari e Cagliari

A Casamassima arriva il maxischermo per la finale dell’11 giugno tra il Bari e il Cagliari. Lo annuncia il sindaco Giuseppe Nitti. “Tutti uniti per sostenere il Bari e coltivare il sogno della serie A – ha scritto sui social – In occasione della finale playoff di ritorno tra Bari e Cagliari, in programma domenica 11 giugno alle ore 20.30, abbiamo deciso di far installare il maxischermo in via Angelo Pende, nello spazio antistante il Campo Sportivo. L’iniziativa, realizzata con la collaborazione della ditta Bipiemme e dell’Inter Club di Casamassima, nasce dal desiderio di vivere tutti quanti insieme una serata di gioia, offrendo la possibilità di vedere la partita alle tante persone che non sono riuscite ad acquistare il biglietto per l’attesissima finale. Ci vediamo domenica, per il sogno biancorosso!”. Nessun maxischermo è previsto invece a Bari per questioni di carattere organizzativo dato che l’amministrazione e la polizia locale dovranno già gestire l’afflusso di 60mila persone al San Nicola.

Intanto oggi per il match di andata saranno più di tremila i tifosi del Bari davanti ai maxischermi nello stadio San Nicola. La squadra di Mignani sarà invece sopportata in campo dai quasi 400 tifosi che hanno comprato i biglietti del settore ospiti dell’impianto sardo, raggiungendo l’sola nei modi più complessi e disparati. Tra i tifosi del Bari a Cagliari il sindaco Antonio Decaro.