Bari, la Lega spinge per il candidato del centrodestra entro settembre

“Le forze del centrodestra barese devono avviare un dialogo serrato per costruire il dopo Decaro al Comune. La sconfitta del centrosinistra a Brindisi apre nuovi scenari possibili; il centrodestra deve fare quanto è nelle sue possibilità per non lasciarsi sfuggire l’opportunità di restituire a Bari un volto all’altezza dei tempi”. Fabio Romito, consigliere regionale della Lega, parla chiaro e tondo e per primo apre gli scenari della futura campagna elettorale del prossimo anno.

“Il centrodestra della città di Bari deve ritrovare nuova linfa e nuovo protagonismo; non lasciamo che il centrosinistra dialoghi da solo con i cosiddetti civici. Non abbiamo mai avuto preclusioni né pregiudizi verso alcuno, meno che mai di tipo ideologico”. Romito sollecita i suoi compagni di viaggio della coalizione. “La politica per il centrosinistra spesso si riduce ad una continua rappresentazione teatrale, in barba ad ideali e valori. Noi ci rivolgiamo – prosegue Romito – a quei civici che vogliono costruire un volto diverso per la città di Bari”. Aggiunge: “Entro l’inaugurazione della prossima fiera del levante, il centrodestra deve avere il suo candidato sindaco”. Conclude: “La nostra coalizione deve ritrovare il piglio e la grinta di chi crede fermamente in sé stesso”.