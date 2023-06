Bari, proteste per il parco Maugeri: “Senza zone d’ombra e telecamere”

“Manca un impianto di videosorveglianza, non ci sono neanche i bagni e le zone d’ombra”. La denuncia è di Fratelli d’Italia che questa mattina ha compiuto un sopralluogo insieme all’associazione Fare Verde. “Su impulso dell’associazione Fare Verde – ha detto il consigliere comunale e regionale Michele Picaro – Fratelli d’Italia si impegna nelle prossime settimane a predisporre una serie di interrogazioni per migliorare la fruibilità del parco nell’area ex gasometro di corso Mazzini a Bari”. Il parco, intitolato all’assessora comunale all’Ambiente scomparsa nel 2016, sorge su un’area contaminata a lungo dagli idrocarburi, posta poi al centro di un intervento di rigenerazione sostenibile che ha portato, qualche giorno fa, all’inaugurazione.

“Già il 21 aprile – ha continuato Picaro – ho presentato una interrogazione all’amministrazione comunale con la quale chiedevo lumi sulla bonifica dell’ultimo tratto dell’ex gasometro che, pare, essere ancora in corso. Sono passati più di 30 giorni per rispondere, come previsto da statuto, ma ancora una volta sono costretto a registrare la latenza da parte dell’amministrazione Decaro. Rappresenterò questa situazione all’Arpal, in qualità di consigliere regionale, e conseguentemente rappresenteremo alla comunità barese quali saranno i tempi e i modi con cui si bonificherà definitivamente l’area dell’ex gasometro”. Presenti anche il consigliere comunale Antonio Ciaula e altri rappresentanti di Fratelli d’Italia come Sergio Fanelli e Luca Bratta. “Qui oggi c’è la città con i tecnici che fanno emergere le problematiche di questo parco – ha detto Ciaula – ci sono istanze dei cittadini che bisogna prendere in considerazione. Questa amministrazione non fa che decurtare gli spazi verdi, ma dove crea gli spazi non ci mette alberi ma prato inglese”.

“All’interno del parco Maugeri – ha detto Bratta – ci sono tante criticità, non ci sono zone ombra, non ci sono bagni pubblici all’interno, non c’è un impianto videosorveglianza. Questa amministrazione sa solo tagliare i nastri nascondendo la polvere sotto il tappeto”.

“Fare Verde chiede al sindaco Decaro di fare piena luce sul completamento della bonifica che, in questa area, ci risulta non essere stata effettuata del tutto. E, qualora non sia stata completata, ci chiediamo perché inaugurare un’opera non ancora nelle condizioni di poter essere goduta appieno dai cittadini”, ha affermato invece il presidente di Fare Verde Bari, Paolo Scagliarini.