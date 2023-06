Bari, torna la ruota panoramica in estate: ok della giunta

Quello dello scorso maggio non è stato a quanto pare un addio. La ruota panoramica è pronta a ritornare sempre su largo Giannella. Al Comune è pervenuta una istanza per il rilascio di una concessione demaniale marittima avente come oggetto l’occupazione di Largo Gianella mediante il posizionamento di una ruota panoramica di altezza pari a 45 metri in occasione delle prossima stagione estiva, per coinvolgere i numerosi turisti che arrivano in città e i cittadini in momenti di aggregazione e socializzazione.

La giunta ha quindi dato mandato di procedere con un avviso pubblico per acquisire eventuali istanze concorrenti o opposizioni al progetto. “Al fine di rendere quanto più attrattiva possibile l’installazione che verrà posizionata sul Largo Giannella – si legge nella delibera di giunta – si intende opportuno stabilire che, ai fini della presentazione di domande concorrenti, l’istante possegga una ruota panoramica avente un’altezza minima di 40 metri e che la stessa rimanga posizionata per un periodo di 6 mesi decorrenti dal rilascio della concessione”.

La ruota quindi sarà installata appena se ne andrà il “ristorante sospeso“, altra attrazione che sarà posizionata proprio su largo Giannella dal 21 al 25 giugno.