Bimbo di 13 mesi trovato morto nella culla: tragedia nel Leccese

E’ stato trovato senza vita in culla dagli stessi genitori un bimbo di 13 mesi. La tragedia si è consumata a Casamassella, frazione di Uggiano La Chiesa, in provincia di Lecce. La tragica scoperta è avvenuta nella mattinata di ieri, intorno alle 12.30. Secondo una prima parziale ricostruzione dei fatti, a lanciare l’allarme sono proprio la mamma e il papà con una telefonata concitata al 118. Ma i sanitari giunti sul posto non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso del bimbo.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione per le verifiche di prassi su quanto accaduto. Ma secondo il medico intervenuto per confermare il decesso, le cause sono di tipo naturale.

Non c’era alcun segno particolare sul corpicino, che potesse far anche solo sospettare a un incidente o ad altri eventi. Per altro, pare che nei giorni scorsi il piccolo abbia manifestato febbre alta, motivo per cui aveva anche ricevuto la visita del pediatra. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del Nor e della stazione di Minervino per le verifiche di prassi su quanto accaduto. L’autorità giudiziaria ordinaria e minorile informate sui fatti, hanno dato assenso alla consegna della salma alla famiglia per i funerali. Tra le possibile cause della tragedia si fa strada la possibilità della morte in culla.

La comunità del leccese si unisce al dolore della famiglia: “Quando una tragedia simile si abbatte su una piccola comunità sconvolge tutti quanti”, si legge in alcuni messaggi di cordoglio alla famiglia.