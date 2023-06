Shock in Francia, sei bimbi accoltellati in un parco

Attacco con coltello ad Annecy, in Francia, dove sono state ferite 7 persone, tra cui sei bambini piccoli. L’attentatore di Annecy, che ha ferito i bambini e alcuni adulti in un parco vicino al lago della città, è stato arrestato. Secondo dei testimoni citati dalla stampa locale, indossava un turbante. Il ministro dell’Interno, Gérald Darmanin, ha confermato con un tweet l’avvenuto arresto “grazie al tempestivo intervento delle forze dell’ordine”. Alcuni dei feriti sono gravi, secondo quanto si apprende dai media locali. L’assalto, con un coltello, è avvenuto alle 9:45 in un piccolo parco attrezzato con giochi all’interno di un giardino. La prima ministra, Elisabeth Borne, è immediatamente partita alla volta di Annecy, nel sud-est della Francia, al confine con la Svizzera.