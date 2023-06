A Taranto incontro gratuito per coppie alla ricerca di un figlio

Per un giorno Taranto accende i fari sull’infertilità. Gli ostacoli a una gravidanza e le tecniche che possono invece portare una coppia a coronare il sogno di avere un figlio sono al centro dell’incontro in programma sabato 10 giugno al Salina Hotel (via Mediterraneo 1) dalle 14 alle 19. Il centro di medicina della riproduzione Next Fertility ProCrea propone infatti un appuntamento gratuito dedicato alle coppie che sono alla ricerca di un figlio. Marina Bellavia, ginecologa specialista in Medicina della riproduzione e direttrice sanitaria di Next Fertility ProCrea, la genetista Pierangela Castorina e la biologa Raffaella Antonacci del centro di medicina della riproduzione saranno a disposizione per spiegare le cause dell’infertilità, ma soprattutto i percorsi diagnostici e terapeutici che possono portare a una gravidanza.

“Tema che viene ritenuto estremamente privato, intimo, l’infertilità è però una patologia che interessa quasi una coppia su cinque – spiega Marina Bellavia – Secondo l’OMS – l’Organizzazione Mondiale della Sanità – il 20% delle coppie in età fertile fatica ad arrivare a una gravidanza dopo un anno di rapporti liberi non protetti”. Cosa fare? “Parlarne è il primo passo per capire, conoscere e, soprattutto, superare il problema – prosegue la specialista di Next Fertility ProCrea. L’infertilità però può dipendere da molti fattori. Di questi il più importante, e sottovalutato, è il tempo. Nelle donne, quando si parla di fertilità, vengono usati i termini di “orologio biologico”: questo significa che con il passare degli anni diminuisce progressivamente la capacità fertile: ciò che a 25 anni può essere dato per scontato non lo è più dopo i 35 e oltre. Anche la fertilità nell’uomo risente del fattore tempo: la scarsa prevenzione, infezioni, stili di vita non corretti sono tutti elementi che con il passare degli anni agiscono negativamente sulla possibilità di avere un figlio. E, data la tendenza posticipare la decisione di avere un figlio, è bene conoscere questo cosa comporta, ma è bene anche sapere quali sono le strade che la medicina offre per coronare il giusto desiderio di una coppia”.

Il programma della giornata del 10 giugno prevede dalle 14 alle 14.15 l’accoglienza degli ospiti al Salina Hotel di via Mediterraneo 1; alle 14.15 l’incontro con gli specialisti per approfondire l’approccio e le tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) e i trattamenti possibili per arrivare a una gravidanza. Dalle 15.30 alle 16, la testimonianza delle coppie che hanno affrontato e superato i problemi di infertilità arrivando a diventare genitori. Dopo una breve pausa caffè, dalle 16.30 sarà possibile parlare con gli specialisti in aree riservate alle singole coppie.