Bari, ecco i nuovi monopattini: “Città aperta a sostenibilità”

A Bari sono ufficialmente arrivati i nuovi monopattini. È stato presentato infatti questa mattina, alla presenza dell’assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Galasso, il nuovo servizio di sharing a cura di Lime, azienda leader mondiale della micromobilità elettrica condivisa.

Da diversi anni il Comune di Bari ha avviato un piano sulla mobilità sostenibile che vede nella micromobilità elettrica uno dei suoi asset con l’obiettivo di ridurre l’utilizzo e la circolazione delle auto private in città. L’incremento dell’uso dei mezzi individuali, come bici e monopattini, ha consentito a Bari di scalare le classifiche relative all’utilizzo dei servizi di sharing. A Bari, Lime gestirà una flotta di 500 monopattini in sharing di ultima e più aggiornata generazione. La tariffa è di 1 euro per iniziare e di 0,20 centesimi al minuto.

“Siamo felici che player nazionali e internazionali del settore mostrino interesse a sviluppare la propria attività qui a Bari, a testimonianza del ruolo che la città ha assunto e di un mercato che si è aperto grazie alla scelta di tantissimi cittadini di lasciare l’auto a casa e utilizzare mezzi elettrici in modalità sharing per spostarsi – ha spiegato Giuseppe Galasso -. Lime arriva a Bari grazie alla manifestazione di interesse promossa dagli uffici comunali con l’obiettivo di regolamentare la presenza delle differenti aziende sul territorio. In questi anni la micromobilità elettrica in sharing, in aggiunta al nuovo servizio di bike sharing, ci ha permesso di offrire ai cittadini, ai lavoratori, agli studenti una reale alternativa all’auto privata per gli spostamenti, assicurando così una minore presenza di auto in città, soprattutto nelle zone centrali, con un minor congestionamento del traffico e un miglioramento della qualità dell’ambiente”. Parole a cui fanno eco quelle del general manager di Lime Italia, Matteo Cioffi.

“Dopo il recente lancio a Monza, siamo entusiasti di offrire il nostro servizio anche a Bari, che ci auguriamo sia volano ed esempio di una nuova mobilità cittadina che possa espandersi nel sud Italia – ha affermato -. Siamo orgogliosi di portare qui i nostri monopattini così da offrire ai cittadini nuovi strumenti convenienti, sicuri e sostenibili per spostarsi. Offrendo due comode opzioni di viaggio e a zero emissioni attraverso l’app Lime, ci impegniamo, in sinergia con il Comune, a contribuire allo sviluppo di un sistema di trasporto più ecologico e accessibile a tutti”. Lime è l’unica azienda di mobilità elettrica condivisa a progettare internamente i propri veicoli con la stessa batteria intercambiabile ed estraibile: ciò ha permesso all’azienda migliorare l’efficienza delle operazioni e garantire una maggiore sicurezza anche contro gli atti di vandalismo dei mezzi.

Per avviare una corsa con Lime è necessario:

· individuare un veicolo Lime sulla mappa dell’app o per strada

· toccare “Prenota” per prenotare il mezzo mentre lo si raggiunge

· una volta arrivati al veicolo selezionato:

se disponibile l’avvio della corsa con un solo tocco, viene visualizzata l’opzione “Avvia corsa”

se non viene visualizzata l’opzione “Avvia corsa”, è possibile toccare il pulsante “Scansiona per avviare” per scansionare il codice QR sul veicolo prenotato.

Quando la corsa sta per terminare, tutti gli utenti sono incentivati a parcheggiare nelle zone obbligatorie indicate per garantire l’ordine e un servizio integrato nello spazio pubblico. Lime ha, infatti, collaborato con l’amministrazione comunale per creare soluzioni di parcheggio su misura, visibili e ben riconoscibili nell’app Lime.