Dal Brennero a Santa Maria di Leuca: nuovo record con l’e-skate

Stefano Rotella segna un nuovo record da Guinness dei primati. Il 36enne di Bolzano è infatti in viaggio con il suo e-skate dal Brennero a Santa Maria di Leuca. Nel 2021 era andato da Trento a Budapest, percorrendo con il suo skate elettrico 1.377 e stabilendo due primati: quello di distanza e quello di stati attraversati. Ora è in viaggio per battere il suo record di distanza. Il disegnatore tecnico ormai è già arrivato a Pescara, ma non sono mancate le difficoltà nel primo tratto del suo lungo viaggio, come la pioggia torrenziale in pianura del Po.

Rotella è partito il primo giugno, e spera di arrivare a Santa Maria di Leuca dopo circa 14 giorni. Quando arriverà alla punta del tacco dello Stivale avrà percorso circa 1430 chilometri, quindi un nuovo Guinness per viaggio più lungo e anche per il viaggio più lungo in singolo stato. (foto instagram)