Giornata del donatore di sangue, in Puglia raccolta straordinaria

“Donare sangue salva vite”. È questo lo slogan con cui gli operatori del settore si stanno avvicinando alla Giornata mondiale del donatore di sangue, in programma il prossimo 14 giungo 2023. Si tratta, in particolare, di un appuntamento con la solidarietà per il quale la Asl Bari ha previsto donazioni straordinarie di sangue e plasma in cinque ospedali. In campo i Servizi Immunotrasfusionali dei presidi “Di Venere”, San Paolo, Molfetta, Altamura e Monopoli (comprendente anche Putignano) in collaborazione con le associazioni di donatori dei diversi territori e, in più, sarà dislocata un’autoemoteca presso la sede Fratres di Modugno.

Obiettivo della giornata è sensibilizzare quante più persone, vecchi e soprattutto nuovi donatori, sulla tematica dell’altruismo e sull’importanza della donazione periodica. Ogni singola donazione, di sangue o di plasma, è infatti vitale per molti pazienti cronici, in particolare per coloro i quali sono affetti da patologie come l’anemia falciforme, la talassemia, l’emofilia o le immunodeficienze. La raccolta organizzata garantisce standard di sicurezza e continuità di approvvigionamento per le attività sanitarie, a partire da quelle chirurgiche, con numeri che per la ASL Bari rappresentano realmente la misura della generosità e della solidarietà dei volontari donatori, grazie ai quali nel 2022 sono state raccolte 33.091 unità di sangue intero e sono state eseguite 4.232 procedure di plasmaferesi.

In tutte le strutture ASL, come da tradizione, sono previsti per i donatori programmi di ristoro e la consegna dell’attestato ricordo della giornata. A Molfetta, realtà particolarmente sensibile al tema della donazione di sangue, i donatori saranno accolti anche da una piccola orchestra che allieterà la giornata con l’esecuzione di musica da camera dal vivo.

Il programma delle donazioni straordinarie del 14 giugno 2023: Servizio Immunotrasfusionale P.O. Molfetta

ore 8-17 (per prenotazioni: 080/5847442, ore 12-13.30); Servizio Immunotrasfusionale P.O. Altamura ore 8-17

(per prenotazioni: 080/5848597); Servizio Immunotrasfusionale P.O. San Paolo ore 8-17; Servizio Immunotrasfusionale P.O. Di Venere ore 8-19 (per prenotazioni: 080/5845999 080/5845228); Raccolta autoemoteca presso sede Fratres Modugno ore 8-12,30; Servizio Immunotrasfusionale P.O. Monopoli ore 8.15 -12 (prenotazioni: 080/5849286 dalle 11 alle 13).