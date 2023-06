Puglia, Russel Crowe in concerto Taranto: ecco quando

Russell Crowe farà tappa a Taranto per il suo tour musicale. Lo ha annunciato lo stesso artista che, dal prossimo 20 giugno, sarà impegnato in una serie di tappe in giro per l’Italia. L’evento di apertura è previsto per il 20 giugno, al teatro Politeama di Catanzaro, luogo in cui l’artista celebrerà, inoltre, i 20 anni del Magna Grecia Festival.

La tappa in Puglia, nello specifico all’Arena Villa Peripato di Taranto, è prevista per il 22 giugno. Poi Crowe farà tappa a Roma il 25 giugno, dove ci sarà ingresso libero, a Bologna il 27 giugno e infine a Karlovy Vary il 30 giugno. Crowe, sin dagli anni 80, ha preso parte a diversi gruppi musicali, tra questi i 30 Odd Foot of Grunts, The Ordinary Fear of God, ma anche gli Indoor Garden Party, in cui è approdato nel 2017. Il tour prevede un repertorio che si snoderà tra rock, country e folk, sia con brani originali, di cui è in gran parte co-autore, sia con cover.