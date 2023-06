Silvio Berlusconi è di nuovo ricoverato al San Raffaele

L’ex premier, Silvio Berlusconi, è di nuovo in ospedale. Il leader di Forza Italia, dimesso solo lo scorso 19 maggio, dopo 45 giorni di ricovero per curare una complicanza da polmonite per via di una leucemia mielomonocitica cronica, è stato nuovamente ricoverato al San Raffaele.

Si tratta però dell’anticipazione di controlli di rotune, in particolare di accertamenti programmati in relazione alla nota patologia ematologica. Lo scrivono nel bollettino i medici dell’ex premier, Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri. La scelta di anticipare i controlli, spiegano “risponde a criteri clinici di normale pratica in medicina e non è correlata ad alcuna criticità né allarme”. Sul posto, per fare visita a Berlusconi, si è recata la primogenita, Marina e la pesidente di Fininvest e Mondatori. Sui social, nel frattempo, si susseguono messaggi di augurio per un pronta guarigione. “Forza Silvio”, ha scritto il leader della Lega sui social postando la notizia del nuovo ricovero.

Foto Facebook