Bari, ancora cinque alberi abbattuti in città: “E’ una strage”

Non ci stanno i residenti baresi all’ennesimo abbattimento di alcuni alberi in città. Questa volta è toccato a cinque maestosi pini posizionati su Viale Cotugno. “La loro colpa – scrive il direttivo del gruppo BariEcoCity – è stata quella di trovarsi in un luogo destinato a lavori stradali e chissà quale altra responsabilità sentiremo a scusante dell’ennesimo taglio totale.

Sono più di 300 gli alberi abbattuti a Bari negli ultimi anni, almeno quelli che siamo riusciti a contare – continuano. Una vera e propria strage ambientale e paesaggistica, motivata ogni volta con una scusa diversa. La verità è che la sensibilità e l’educazione ecologica di questa amministrazione comunale rasenta lo zero; e che vengono poste in essere solo operazioni di green washing (di facciata). Oggi Bari subisce un altro piccolo colpo al proprio modesto patrimonio arboreo e gli abitanti della zona (inclusi i malati del vicino ospedale oncologico) un duro colpo al loro benessere. Se qualche organo dello Stato avesse interesse a verificare la legittimità di questa ennesima distruzione e danneggiamento, forse potremmo evitare la prossima strage verde”.